Власти Греции заставили частные клиники принимать коронавирусных больных - государственные перегружены

Власти Греции взяла на себя управление двумя частными медицинскими клиниками и их персоналом в Салониках, поскольку государственные больницы региона находятся под серьезным давлением из-за резкого роста числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В пятницу Министерство здравоохранения заявило, что попросило предоставить места в частных больницах для системы общественного здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19. Но "несмотря на все усилия, найти взаимоприемлемое решение было невозможно".

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Поэтому министерство заявило, что на пятницу две клиники и их персонал в северном городе Салоники, втором по величине городе Греции в эпицентре эпидемии, насильно апроприированы.

Греция в значительной степени избежала первоначальной вспышки коронавируса весной, когда правительство ввело раннюю изоляцию, благодаря чему количество инфекций и смертей осталось низким.

В Греции до конца месяца введен общенациональный карантин: магазины, школы, бары, рестораны и все развлекательные заведения закрыты, с 21:00 до 5:00 действует комендантский час.

Те, кто желает покинуть дом, могут сделать это только по веским причинам и должны уведомить власти текстовым сообщением по телефону или иметь письменное разрешение. Однако нет ограничений на то, как надолго люди могут оставлять свои дома или сколько раз в день.

С утра 20 ноября правительство Греции усилило ограничения на наземных границах из-за второй волны пандемии.