Україна отримає ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення в цьому році

Польща надасть додаткові 5 тисяч дозволів для українських перевізників на 2020 рік.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури, про це йшлося під час засідання українсько-польської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

На порядку денному було обговорення кількості дозволів для перевізників обох країн на 2021 рік.

Засідання комісії відбувалося на рівні заступників міністрів інфраструктури України та Республіки Польща. Українську делегацію очолила заступник міністра з питань європейської інтеграції Наталія Форсюк.

Після тривалих дискусій українській стороні вдалося утримати попередній обмін дозволами на 2021 рік у кількості 160 000 дозволів. І не допустити тенденцію до зменшення кількості дозволів для українських перевізників.

Крім того, українські перевізники на 2020 рік отримають додатково 5 000 дозволів: 1500 універсальних дозволів "Євро-4"та 3 500 транзитних дозволів "Євро-4". 2500 дозволів українські перевізники отримають вже на початку грудня, іншу частину 2500 дозволів до 15 грудня 2020 року. Термін дії додаткових дозволів до 31 січня 2021 року.

"5000 додаткових польських дозволів для українських перевізників на 2020 рік отримаємо на початку грудня. Вдалося не допустити зменшення кількості дозволів на 2021" - заявив міністр Владислав Криклій.

На початку липня 2021 року відбудуться чергові переговори і за результатами домовленостей досягнутих під час поточного засідання буде обговорено перспективи збільшення кількості дозволів для українських перевізників.