Украина получит еще 5 тысяч польских разрешений на автоперевозки в этом году

Польша предоставит дополнительные 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры, об этом шла речь во время заседания украинско-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

На повестке дня было обсуждение количества разрешений для перевозчиков обеих стран на 2021 год.

Заседание комиссии проходило на уровне заместителей министров инфраструктуры Украины и Республики Польша. Украинскую делегацию возглавила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.

После длительных дискуссий украинской стороне удалось удержать предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 000 разрешений. И не допустить тенденцию к уменьшению количества разрешений для украинских перевозчиков.

Кроме того, украинские перевозчики на 2020 год получат дополнительно 5 000 разрешений: 1500 универсальных разрешений "Евро-4"и 3 500 транзитных разрешений "Евро-4". 2500 разрешений украинские перевозчики получат уже в начале декабря, другую часть 2500 разрешений до 15 декабря 2020 года. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года.

"5000 дополнительных польских разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год получим в начале декабря. Удалось не допустить уменьшения количества разрешений на 2021" - заявил министр Владислав Криклий.

В начале июля 2021 года состоятся очередные переговоры и по результатам договоренностей, достигнутых во время текущего заседания будут обсуждены перспективы увеличения количества разрешений для украинских перевозчиков.