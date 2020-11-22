ЄС розкритикував рішення США відновити смертну кару після 17-річного мораторію

Європейський союз розкритикував рішення Сполучених Штатів відновити страти, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Після прийнятого в липні рішення адміністрація США відновити після майже 20-річної паузи смертну кару на федеральному рівні вісім ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені, а ще шість повинні бути страчені в грудні і січні", - йдеться у заяві.

ЄС нагадує про своє рішуче і недвозначне неприйняття смертної кари будь-коли і за будь-яких обставин і настійно закликає адміністрацію США скасувати своє рішення і припинити всі кари на федеральному рівні.

"Велика кількість страт на федеральному рівні йде врозріз з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями", - йдеться в заяві.

Востаннє федеральна влада США приводила у виконання смертний вирок у 2003 році. З того часу діяв неофіційний мораторій через те, що не було узгоджено правила застосування смертельних ін'єкцій.

При цьому останніми роками найвища міра покарання застосовувалася на рівні влади штатів.