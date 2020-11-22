Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Грузії правляча партія виграла другий тур виборів, який бойкотувала опозиція

Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з понад 400 людьми

США збільшують тиск на учасників побудови "Північного потоку-2" - ЗМІ

Путін продовжив контрсанкції щодо Заходу до кінця наступного року






ЄС розкритикував рішення США відновити смертну кару після 17-річного мораторію

Неділя, 22 листопада 2020, 10:58

Європейський союз розкритикував рішення Сполучених Штатів відновити страти, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Після прийнятого в липні рішення адміністрація США відновити після майже 20-річної паузи смертну кару на федеральному рівні вісім ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені, а ще шість повинні бути страчені в грудні і січні", - йдеться у заяві.

ЄС нагадує про своє рішуче і недвозначне неприйняття смертної кари будь-коли і за будь-яких обставин і настійно закликає адміністрацію США скасувати своє рішення і припинити всі кари на федеральному рівні.

"Велика кількість страт на федеральному рівні йде врозріз з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями", - йдеться в заяві.

Востаннє федеральна влада США приводила у виконання смертний вирок у 2003 році. З того часу діяв неофіційний мораторій через те, що не було узгоджено правила застосування смертельних ін'єкцій.

При цьому останніми роками найвища міра покарання застосовувалася на рівні влади штатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua