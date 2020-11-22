ЕС раскритиковал решение США вернуть смертную казнь после 17-летнего моратория

Европейский союз раскритиковал решение Соединенных Штатов возобновить казни, состоявшиеся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"После принятого в июле решения администрация США восстановить после почти 20-летней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе", - говорится в заявлении.

ЕС напоминает о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах и настоятельно призывает администрацию США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.

"Большое количество казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями", - говорится в заявлении.

Последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий потому, что не было согласовано правила применения смертельных инъекций.

При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне власти штатов.