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У Греції за добу найбільша кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом

Неділя, 22 листопада 2020, 13:57

Число загиблих в Греції від нового коронавірусу в суботу збільшилося на 108 осіб, що стало новим максимумом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Загальна кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, збільшилася до 1527.

Кількість пацієнтів на ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії також зросла до нового максимуму в суботу, досягнувши 522.

Водночас, Національна організація охорони здоров'я (EODY) повідомила про меншу кількість нових випадків зараження в суботу - 2311 в порівнянні з 2581 в п'ятницю і 3227 в четвер.

Нагадаємо, влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа випадків коронавірусу.

З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю коронавірусу.

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