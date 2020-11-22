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США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію

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США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію

Неділя, 22 листопада 2020, 16:58

Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердили вихід країни з Договору з відкритого неба.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради в Twitter.

"Сьогодні виповнюється шість місяців з того моменту, як США повідомили про вихід з Договору про відкрите небо. Тепер ми більш не є учасником угоди, яку протягом років грубо порушувала Росія", - йдеться в повідомленні.

За словами глави Радбезу США Роберта О'Брайена, "президент США завжди ставив Америку на перше місце, повідомляючи про вихід із застарілих договорів і угод, які служили інтересам супротивників ціною нашої національної безпеки".

21 травня президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Як відомо,  серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

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