Італійська провінція протестувала майже 350 тисяч людей: інфіковані менше 1%

Північна італійська німецькомовна провінція Південний Тіроль (Больцано) цими вихідними протестувала понад 60% населення - коронавірус виявили у менш ніж 1% жителів.

Про це пише місцеве видання Alto Adige, повідомляє "Європейська правда".

До кінця основної фази тестування в неділю ввечері у 343 тисяч жителів невеликої альпійської провінції взяли мазок. Тест на антигени можна було здати добровільно та безкоштовно.

За підсумками тестування, в цілому майже 3200 осіб (0,9%) отримали позитивний результат тесту. У провінції проживає пів мільйона людей.

Програма тестування населення була оголошена перед запланованим відкриттям початкових шкіл і дошкільних установ в цьому регіоні у вівторок.

Багато центрів тестування були створені в будівлях, які зазвичай використовують як виборчі дільниці. У п'ятницю вранці, в перший із трьох днів тестування, у деяких з них утворилися довгі черги.

Південний Тіроль, також відомий як автономна провінція Больцано, зараз класифікується як червона зона в Італії.

Регіони Італії можуть вводити свої власні коронавірусні обмеження на додаток до встановлених урядом. У кожному регіоні є свої власні правила тестування через високий ступінь децентралізації в Італії.

Як повідомлялося, Австрія розгорне програму масового тестування на коронавірус в перший тиждень грудня і на першому етапі перевірять близько 200 тисяч осіб.



