Итальянская провинция протестировала почти 350 тысяч человек: инфицированы менее 1%
Северная итальянская немецкоязычная провинция Южный Тироль (Больцано) в эти выходные протестировала более 60% населения - коронавирус обнаружили менее чем у 1% жителей.
Об этом пишет местное издание Alto Adige, сообщает "Европейская правда".
К концу основной фазы тестирования в воскресенье вечером у 343 тысяч жителей небольшой альпийской провинции взяли мазок. Тест на антигены можно было сдать добровольно и бесплатно.
По итогам тестирования, в целом почти 3200 человек (0,9%) получили положительный результат теста. В провинции проживает полмиллиона человек.
Программа тестирования населения была объявлена перед запланированным открытием начальных школ и дошкольных учреждений в регионе во вторник.
Многие центры тестирования были созданы в зданиях, которые обычно используют в качестве избирательных участков. В пятницу утром, в первый из трех дней тестирования, возле некоторых из них образовались длинные очереди.
Южный Тироль, также известный как автономная провинция Больцано, сейчас классифицируется как красная зона в Италии.
Регионы Италии могут вводить свои собственные коронавирусные ограничения в дополнение к установленным правительством. В каждом регионе есть свои собственные правила тестирования из-за высокой степени децентрализации в Италии.
Как сообщалось, Австрия развернет программу массового тестирования на коронавирус в первую неделю декабря, на первом этапе проверят около 200 000 человек.