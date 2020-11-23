Итальянская провинция протестировала почти 350 тысяч человек: инфицированы менее 1%

Северная итальянская немецкоязычная провинция Южный Тироль (Больцано) в эти выходные протестировала более 60% населения - коронавирус обнаружили менее чем у 1% жителей.

Об этом пишет местное издание Alto Adige, сообщает "Европейская правда".

К концу основной фазы тестирования в воскресенье вечером у 343 тысяч жителей небольшой альпийской провинции взяли мазок. Тест на антигены можно было сдать добровольно и бесплатно.

По итогам тестирования, в целом почти 3200 человек (0,9%) получили положительный результат теста. В провинции проживает полмиллиона человек.

Программа тестирования населения была объявлена ​​перед запланированным открытием начальных школ и дошкольных учреждений в регионе во вторник.

Многие центры тестирования были созданы в зданиях, которые обычно используют в качестве избирательных участков. В пятницу утром, в первый из трех дней тестирования, возле некоторых из них образовались длинные очереди.

Южный Тироль, также известный как автономная провинция Больцано, сейчас классифицируется как красная зона в Италии.

Регионы Италии могут вводить свои собственные коронавирусные ограничения в дополнение к установленным правительством. В каждом регионе есть свои собственные правила тестирования из-за высокой степени децентрализации в Италии.

Как сообщалось, Австрия развернет программу массового тестирования на коронавирус в первую неделю декабря, на первом этапе проверят около 200 000 человек.