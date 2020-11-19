"Без обіймів і поцілунків": прем'єр Італії попросив стримано провести Різдвяні свята

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте попередив італійців, що їм доведеться уникати "обіймів і поцілунків" на Різдво, щоб допомогти стримати коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Доведеться провести свята в більш стриманій манері. Великі вечірки, поцілунки і обійми будуть неможливі, інакше це буде означати різкий підйом кривої зараження в січні. Ми сподіваємося, що ми все ще зможемо купувати і обмінюватися подарунками", - сказав Конте.

В Італії зареєстровано 36 176 нових випадків зараження і 653 смертей, пов'язаних з COVID-19, за останні 24 години, причому основна частина зараження знову припала на північний регіон Ломбардії з центром у фінансовій столиці Мілані.

Багато італійських регіонів перебувають під частковою ізоляцією, намагаючись сповільнити поширення пандемії. Обмеження діятимуть як мінімум до 3 грудня.

Минулого тижня в Італії вперше з початку епідемії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 40 тисяч.

З 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. Суворість карантину відрізняється залежно від зони ризику, до якої віднесли регіон.

У "помаранчевих" зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани можуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У "червоній зоні", на додачу до цього, закриті непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закрили перукарні, дитсадки та початкові школи.