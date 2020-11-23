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Єврокомісія почала закупівлю роботів для дезінфекції у лікарнях

Понеділок, 23 листопада 2020, 16:00

Європейська комісія розпочала закупівлю 200 роботів для дезінфекції, які незабаром будуть доставлені в лікарні різних країн-членів Євросоюзу. 

Про це у понеділок повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

Відзначається, що лікарні більшості держав-членів заявили про потребу та висловили зацікавленість в отриманні цих роботів, які можуть дезінфікувати стандартні палати пацієнтів за допомогою ультрафіолетового світла всього за 15 хвилин. 

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Процес дезінфекції контролюватиме оператор, який буде перебувати за межами приміщення, щоб уникнути впливу ультрафіолету. 

Очікується, що роботи будуть доставлені в найближчі тижні. У які саме країни чи медичні заклади, не повідомляють. 

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати лікарні та пацієнтів в ці важкі часи. На кошти ЄС ми закуповуємо 200 роботів для дезінфекції, які будуть доставлені в лікарні по всій Європі, щоб допомагати очистити палати пацієнтів", - прокоментувала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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