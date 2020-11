Єврокомісія почала закупівлю роботів для дезінфекції у лікарнях

Європейська комісія розпочала закупівлю 200 роботів для дезінфекції, які незабаром будуть доставлені в лікарні різних країн-членів Євросоюзу.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Відзначається, що лікарні більшості держав-членів заявили про потребу та висловили зацікавленість в отриманні цих роботів, які можуть дезінфікувати стандартні палати пацієнтів за допомогою ультрафіолетового світла всього за 15 хвилин.

Процес дезінфекції контролюватиме оператор, який буде перебувати за межами приміщення, щоб уникнути впливу ультрафіолету.

Очікується, що роботи будуть доставлені в найближчі тижні. У які саме країни чи медичні заклади, не повідомляють.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати лікарні та пацієнтів в ці важкі часи. На кошти ЄС ми закуповуємо 200 роботів для дезінфекції, які будуть доставлені в лікарні по всій Європі, щоб допомагати очистити палати пацієнтів", - прокоментувала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

