Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

Европейская комиссия начала закупку 200 роботов для дезинфекции, которые вскоре будут доставлены в больницы разных стран-членов Евросоюза.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что больницы большинстве государств-членов заявили о необходимости и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут.

Процесс дезинфекции контролировать оператор, будет находиться за пределами помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолета.

Ожидается, что работы будут доставлены в ближайшие недели. В какие именно страны или медицинские учреждения, не сообщается.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 роботов для дезинфекции, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать очистить палаты пациентов", - прокомментировала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We do all we can to support hospitals and patients in these difficult times.



We are buying, with EU funds, 200 disinfection robots, which will be delivered to hospitals across Europe to help clean patient rooms.



More will follow.



Let's stay safe! pic.twitter.com/sPitjjEWb8