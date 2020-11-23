Чотири країни приєднались до продовження персональних санкцій ЄС проти РФ

Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до рішення ЄС щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або загрожують їм.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені Європейського Союзу, оприлюдненій у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

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10 вересня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження чинних обмежувальних заходів на шість місяців, до 15 березня 2021 року. Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів щодо 175 осіб та 44 суб'єктів господарювання.

Країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС, йдеться у заяві.

"Вони забезпечать відповідність своїх державних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до відома такі зобов’язання та вітає їх", - сказано у заяві.

Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній 13 березня цього року.