Четыре страны присоединились к продолжению персональных санкций ЕС против РФ

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению ЕС о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Европейского Союза, обнародованном в понедельник, сообщает "Европейская правда".

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10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение о продлении действующих ограничительных мер на шесть месяцев, до 15 марта 2021 года. Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов в отношении 175 человек и 44 субъектов хозяйствования.

Страны-кандидата Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС, говорится в заявлении.

"Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому решению. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их", - сказано в заявлении.

Напомним, последний раз Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения для 44 компаний 13 марта этого года.