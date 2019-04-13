РФ лише частково відкрила архівні матеріали щодо Катинської трагедії - посол Польщі

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що Росія лише частково відкрила архівні матеріали щодо Катинської трагедії.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на УНІАН.

"Не усі архіви відкриті. На жаль, росіяни частково закрили їх, і в російських офіційних документах відповідальність за Катинську трагедію покладено на Німеччину. Однак це не так", - сказав Ціхоцький під час церемонії вшанування пам’яті жертв Катинської трагедії в Національному меморіальному комплексі "Биківнянські могили" поблизу Києва.

"Росія не визнає цих людей жертвами політичного переслідування Радянського союзу", - зазначив він.

Катинська трагедія - масові розстріли польських громадян, здійснені НКВС СРСР навесні 1940 року. Загалом до розстрілів були засуджені понад 21,8 тис. поляків.

Розстріли відбувалися одночасно у декількох місцях: переважно у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині Твер) та в Харкові навесні 1940 року.

У братських могилах у Биківнянському лісі поховані польські військовослужбовці та цивільні, які були етаповані до Києва із в’язниць у західних областях України.