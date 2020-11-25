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Вакцинація від коронавірусу в ЄС може початися в кінці грудня - Єврокомісія

Середа, 25 листопада 2020, 11:52

У країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Країни-члени повинні зараз підготуватися до вакцинації. Це наш квиток з цієї пандемії", - заявила фон дер Ляєн.

Напередодні Єврокомісія домовилася про купівлю 160 мільйонів доз потенційної вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna.

Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, ґрунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.

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