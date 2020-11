Вакцинація від коронавірусу в ЄС може початися в кінці грудня - Єврокомісія

У країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Країни-члени повинні зараз підготуватися до вакцинації. Це наш квиток з цієї пандемії", - заявила фон дер Ляєн.

There is light at the end of the tunnel.



The @EU_Commission has secured contracts with 6 vaccines companies.



The 1st 🇪🇺citizens might already be vaccinated before the end of December.



Member states must get ready now for vaccinations. This is our ticket out of this pandemic.