Вакцинація від коронавірусу в ЄС може початися в кінці грудня - Єврокомісія
У країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Країни-члени повинні зараз підготуватися до вакцинації. Це наш квиток з цієї пандемії", - заявила фон дер Ляєн.
There is light at the end of the tunnel.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020
The @EU_Commission has secured contracts with 6 vaccines companies.
The 1st 🇪🇺citizens might already be vaccinated before the end of December.
Member states must get ready now for vaccinations. This is our ticket out of this pandemic.
Напередодні Єврокомісія домовилася про купівлю 160 мільйонів доз потенційної вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna.
Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, ґрунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.