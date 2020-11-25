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Вакцинация от коронавируса в ЕС может начаться в конце декабря – Еврокомиссия

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Вакцинация от коронавируса в ЕС может начаться в конце декабря – Еврокомиссия

Среда, 25 ноября 2020, 11:52

В странах Евросоюза вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Есть свет в конце тоннеля. Еврокомиссия заключила контракты с шестью компаниями по производству вакцин. Первые граждане Европейского Союза могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Страны-члены должны сейчас подготовиться к вакцинации. Это наш билет из этой пандемии", - заявила фон дер Ляйен.

Накануне Еврокомиссия договорилась о покупке 160 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.

Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, сообщившим о результатах, которые намного превзошли ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз может заплатить более 10 млрд долларов за сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, которые разрабатывают фармацевтические компании Pfizer/BioNTech и CureVac.

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