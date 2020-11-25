Шотландія першою у світі зробила гігієнічні продукти для жінок безкоштовними

У вівторок шотландський парламент затвердив законопроєкт про безкоштовний доступ до предметів гігієни для всіх жінок, зробивши крок до боротьби з бідністю у цій сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шотландський законопроєкт був прийнятий одноголосно. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала його "важливою політикою для жінок і дівчаток".

Схвалений проєкт робить тампони і гігієнічні прокладки доступними в певних громадських місцях, таких як громадські центри, молодіжні клуби та аптеки.

Орієнтовна річна вартість цього заходу для платників податків складає 24 мільйони фунтів (32 мільйони доларів США).

Шотландія стала першою нацією у світі, яка пішла на такий крок.

"З гордістю голосую за цей новаторський закон, який робить Шотландію першою країною в світі, яка надає безкоштовні продукти для всіх, хто їх потребує", - заявила Стерджен.

Шотландський уряд у 2018 році став першим у світі, що забезпечив безкоштовні санітарно-гігієнічні товари в школах, коледжах і університетах.

Згідно з опитуванням, проведеним дитячим благодійним товариством Plan International в 2017 році, близько 10% дівчаток у Великій Британії не можуть дозволити собі предмети гігієни, в результаті чого учасники кампанії попереджають, що багато дівчаток пропускають заняття.

Санітарні товари в Сполученому Королівстві у цей час оподатковуються так званим "податком на тампон" у розмірі 5%. Уряд колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона заявляв, що хоче скасувати непопулярний податок, але його руки були зв'язані правилами ЄС, які встановлюють податкові ставки для певних продуктів.

Тепер, коли Велика Британія вийшла з ЄС, міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що скасує "податок на тампони" в січні 2021 року.