Шотландия первой в мире сделала средства гигиены для женщин бесплатными

Во вторник шотландский парламент утвердил законопроект о бесплатном доступе для всех женщин к предметам гигиены, сделав шаг к борьбе с бедностью в этой сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шотландский законопроект был принят единогласно. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала его "важной политикой для женщин и девочек".

Одобренный проект делает тампоны и гигиенические прокладки доступными в определенных общественных местах, таких как общественные центры, молодежные клубы и аптеки.

Ориентировочная годовая стоимость этой меры для налогоплательщиков составляет 24 миллиона фунтов (32 миллионов долларов США).

Шотландия стала первой нацией в мире, которая пошла на такой шаг.

"С гордостью голосую за этот новаторский закон, делающий Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные продукты для всех, кто в них нуждается", - заявила Стерджен.

Шотландское правительство в 2018 году первым в мире обеспечило бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах.

Согласно опросу, проведенному детским благотворительным обществом Plan International в 2017 году, около 10% девочек в Великобритании не могут позволить себе предметы гигиены, в результате чего участники кампании предупреждают, что многие девочки пропускают занятия.

Санитарные товары в Соединенном Королевстве в настоящее время облагаются так называемым "налогом на тампон" в размере 5%. Правительство бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона заявляло, что хочет отменить непопулярный налог, но его руки были связаны правилами ЕС, устанавливающими налоговые ставки для определенных продуктов.

Теперь, когда Великобритания вышла из ЕС, министр финансов Риши Сунак заявил, что отменит "налог на тампоны" в январе 2021 года.