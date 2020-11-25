Білий дім розглядає скасування заборони на в’їзд для мандрівників з більшості країн Європи

Білий дім розглядає можливість скасування заборони на в'їзд для більшості неамериканських громадян, які недавно побували в Бразилії, Великій Британії, Ірландії і 26 країнах Шенгенської зони.

Про це агентству Reuters повідомили п'ять американських посадовців та представників авіакомпаній, пише "Європейська правда".

План отримав підтримку членів спеціальної команди Білого дому по боротьбі з коронавірусом, представників громадської охорони здоров'я і інших федеральних агентств.

Читайте також В IATA вимагають відкрити кордони для авіаподорожей

Водночас президент Дональд Трамп ще не прийняв остаточного рішення.

Багато посадовців американської адміністрації стверджують, що обмеження більше не мають сенсу, оскільки на більшість країн світу заборона на в'їзд не поширюється.

Вони стверджують, що зняття обмежень буде стимулом для американських авіакомпаній, які, за даними авіагалузі, скоротили обсяг міжнародних перевезень на 70%.

Європейські країни, на які поширюються обмеження на в'їзд в США, включають 26 країн-членів Шенгенської зони.

Адміністрація Трампа ввела заборону на в’їзд для більшості мандрівників з Європи, щоб стримати пандемію нового коронавірусу, в середині березня.

Водночас мова про відмову від заборони на в'їзд для мандрівників з Ірану і Китаю поки не йде.