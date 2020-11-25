Белый дом рассматривает отмену запрета на въезд для путешественников из большинства стран Европы

Белый дом рассматривает возможность отмены запрета на въезд для большинства неамериканских граждан, недавно побывавших в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Шенгенской зоны.

Об этом агентству Reuters сообщили пять американских чиновников и представителей авиакомпаний, пишет "Европейская правда".

План получил поддержку членов специальной команды Белого дома по борьбе с коронавирусом, представителей общественного здравоохранения и других федеральных агентств.

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Вместе с тем президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

Многие должностные лица американской администрации утверждают, что ограничения больше не имеют смысла, поскольку на большинство стран мира запрет на въезд не распространяется.

Они утверждают, что снятие ограничений будет стимулом для американских авиакомпаний, которые, по данным авиаотрасли, сократили объем международных перевозок на 70%.

Европейские страны, на которые распространяются ограничения на въезд в США, включают 26 стран Шенгенской зоны.

Администрация Трампа ввела запрет на въезд для большинства путешественников из Европы, чтобы сдержать пандемию нового коронавируса, в середине марта.

В то же время речь об отказе от запрета на въезд для путешественников из Ирана и Китая пока не идет.