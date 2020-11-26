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"З'їдає 30 літрів на сотню": армія Чехії купить 1200 позашляховиків замість радянських УАЗ

Четвер, 26 листопада 2020, 13:29

Міністерство оборони Чехії підписало угоду на закупівлю до 1200 автомобілів Toyota Hilux, які повинні замінити застарілі автомобілі УАЗ-469 і старіючі Land Rover Defender.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами міністра оборони Любомира Метнара, армія має намір замовити в цілому 800 одиниць протягом наступних двох років. В цілому ж контракт розрахований на чотири роки.

"Якщо все піде за планом, перша Toyota буде передана армії в другій половині наступного року", - сказав заступник міністра оборони Любор Куделка, відповідальний за озброєння і закупівлі.

Армія попрощалася з радянськими машинами в Twitter кількома дописами. "Чи знаєте ви, скільки їсть такий УАЗ? Не знаєте? Я вам точно скажу: такий УАЗ, їдучи по бездоріжжю, їсть, наприклад, 30 літрів на сотню. Іноді набагато більше!" - йдеться в одному із дописів.

Ціна за один транспортний засіб становить 893 тисячі чеських крон (близько 34 тисяч євро), а також включає дворічне обслуговування і запасні частини для технічного обслуговування і ремонту.

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Чехія
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