"З'їдає 30 літрів на сотню": армія Чехії купить 1200 позашляховиків замість радянських УАЗ

Міністерство оборони Чехії підписало угоду на закупівлю до 1200 автомобілів Toyota Hilux, які повинні замінити застарілі автомобілі УАЗ-469 і старіючі Land Rover Defender.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами міністра оборони Любомира Метнара, армія має намір замовити в цілому 800 одиниць протягом наступних двох років. В цілому ж контракт розрахований на чотири роки.

"Якщо все піде за планом, перша Toyota буде передана армії в другій половині наступного року", - сказав заступник міністра оборони Любор Куделка, відповідальний за озброєння і закупівлі.

Teď by mě zajímalo, jestlipak víte soudruzi, kolik takový UAZ sežere. Nevíte? Já vám to řeknu naprosto přesně: Takový UAZ, když jede terénem, sežere třeba 30 litrů na sto. Někdy i mnohem víc! Teď to víte, ale jako byste to nevěděli! Jinak politická diverze a vojenský soud. pic.twitter.com/x8Q5D3ZT4O