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"Съедает 30 литров на сотню": армия Чехии купит 1200 внедорожников вместо советских УАЗов

Четверг, 26 ноября 2020, 13:29

Министерство обороны Чехии подписало соглашение на закупку до 1200 автомобилей Toyota Hilux, которые должны заменить устаревшие автомобили УАЗ-469 и стареющие Land Rover Defender.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам министра обороны Любомира Метнара, армия намерена заказать в общей сложности 800 единиц в течение следующих двух лет. В целом же контракт рассчитан на четыре года.

"Если все пойдет по плану, первая Toyota будет передана армии во второй половине следующего года", - сказал заместитель министра обороны Любор Куделка, ответственный за вооружение и закупки.

Армия попрощалась с советскими машинами в Twitter несколькими сообщениями. "Знаете ли вы, сколько ест такой УАЗ? Не знаете? Я вам точно скажу: такой УАЗ, проезжая по бездорожью, съедает, например, 30 литров на сотню. Иногда гораздо больше!" - говорится в одном из сообщений.

Цена за одно транспортное средство составляет 893 тыс. чешских крон (около 34 тыс. евро), а также включает двухлетнее обслуживание и запасные части для технического обслуживания и ремонта.

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