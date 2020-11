"Съедает 30 литров на сотню": армия Чехии купит 1200 внедорожников вместо советских УАЗов

Министерство обороны Чехии подписало соглашение на закупку до 1200 автомобилей Toyota Hilux, которые должны заменить устаревшие автомобили УАЗ-469 и стареющие Land Rover Defender.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам министра обороны Любомира Метнара, армия намерена заказать в общей сложности 800 единиц в течение следующих двух лет. В целом же контракт рассчитан на четыре года.

"Если все пойдет по плану, первая Toyota будет передана армии во второй половине следующего года", - сказал заместитель министра обороны Любор Куделка, ответственный за вооружение и закупки.

Teď by mě zajímalo, jestlipak víte soudruzi, kolik takový UAZ sežere. Nevíte? Já vám to řeknu naprosto přesně: Takový UAZ, když jede terénem, sežere třeba 30 litrů na sto. Někdy i mnohem víc! Teď to víte, ale jako byste to nevěděli! Jinak politická diverze a vojenský soud. pic.twitter.com/x8Q5D3ZT4O