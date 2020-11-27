В МЗС РФ розкритикували заяву Санду про необхідність вивести російські сили з Придністров’я

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що виведення з Придністров’я російських військ "підірве зусилля" з мирного врегулювання конфлікту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на слова обраного президента Молдови Маї Санду про те, що формат вирішення конфлікту повинен включати виведення російських військ.

Речниця МЗС РФ зазначила, що російські війська знаходяться у Придністров’ї у складі спільних миротворчих сил.

"Мандат миротворчої операції чітко вказує тривалість нашої участі у неї з виходом на політичну домовленість про врегулювання конфлікту. Поки що до цього далеко", - заявила Захарова, додавши, що саме завдяки присутності миротворців у Придністров’ї "зберігається стабільність і не проливається кров".

У Придністров’ї перебувають близько тисячі російських військових, задіяних у миротворчій операції. Мая Санду вважає за необхідне вивести їх із Придністров’я.

"Я не підтримую варіанти, які пропонував Додон з його партією. Бо вони хоч і не надавали чітких пропозицій, але говорили про федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він має включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі", - сказала вона в інтерв’ю "Європейській правді" після своєї перемоги на виборах.

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