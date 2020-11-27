В МИД РФ раскритиковали заявление Санду о необходимости вывести российские силы из Приднестровья

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вывод из Приднестровья российских войск "подорвет усилия" по мирному урегулированию конфликта.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова избранного президента Молдовы Майи Санду о том, что формат решения конфликта должен включать вывод российских войск.

Представительница МИД РФ отметила, что российские войска находятся в Приднестровье в составе совместных миротворческих сил.

"Мандат миротворческой операции четко указывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политическую договоренность об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко", - заявила Захарова, добавив, что именно благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье "сохраняется стабильность и не проливается кровь".

В Приднестровье находятся около тысячи российских военных, задействованных в миротворческой операции. Майя Санду считает необходимым вывести их из Приднестровья.

"Я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы это всегда говорили и будем говорить и в дальнейшем", - сказала Санду в интервью "Европейской правде" после своей победы на выборах.

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