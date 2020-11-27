Кулеба запевнив Лукашенка, що не хоче "душити" Білорусь

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Алекснадра Лукашенка, мовляв, Україна хотіла "швидше душити Білорусь".

Як повідомляє "Європейська правда", Кулеба відповів Лукашенку у своєму Twitter.

Лукашенко раніше заявив, що отримав від своїх спецслужб витяги, в яких були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою. У розмові нібито йшлось про те, щоб ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави.

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Український міністр запевнив, що жодних таких слів у його розмовах з Гайко Маасом не лунало.

"Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав Кулеба у Twitter.

У жовтні Кулеба заявив, що не підтримує ідею секторальних санкцій щодо Білорусі.

20 листопада сім країн в тому числі Україна приєдналися до персональних санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка. У відповідь Білорусь підготувала санкції проти України.