Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кулеба запевнив Лукашенка, що не хоче "душити" Білорусь

Представниця Єврокомісії поділилась, як її зачарувала успішна українська реформа

Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС четвертий рік поспіль

Франція не визнаватиме Нагірний Карабах - МЗС






Кулеба запевнив Лукашенка, що не хоче "душити" Білорусь

П'ятниця, 27 листопада 2020, 18:11

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Алекснадра Лукашенка, мовляв, Україна хотіла "швидше душити Білорусь".

Як повідомляє "Європейська правда", Кулеба відповів Лукашенку у своєму Twitter.

Лукашенко раніше заявив, що отримав від своїх спецслужб витяги, в яких були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою. У розмові нібито йшлось про те, щоб ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави.

Читайте також
В МЗС пригадали Білорусі часи Майдану після виклику українського посла

Український міністр запевнив, що жодних таких слів у його розмовах з Гайко Маасом не лунало. 

"Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав Кулеба у Twitter.

У жовтні Кулеба заявив, що не підтримує ідею секторальних санкцій щодо Білорусі.

20 листопада сім країн в тому числі Україна приєдналися до персональних санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка. У відповідь Білорусь підготувала санкції проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь МЗС Кулеба
powered by lun.ua