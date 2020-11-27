Кулеба заверил Лукашенко, что не хочет "душить" Беларусь
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Алекснадра Лукашенко, мол, Украина хотела "скорее душить Беларусь".
Как сообщает "Европейская правда", Кулеба ответил Лукашенко в своем Twitter.
Лукашенко ранее заявил, что получил от своих спецслужб выдержки, в которых были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой. В разговоре якобы говорилось, чтобы ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства.
Украинский министр заверил, что никаких таких слов в его разговорах с Гайко Маасом не звучало.
"Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба в Twitter.
В октябре Кулеба заявил, что не поддерживает идею секторальных санкций в отношении Беларуси.
20 ноября семь стран, в том числе Украина, присоединились к персональным санкциям Евросоюза против режима Лукашенко. В ответ Беларусь подготовила санкции против Украины.