В МЗС пригадали Білорусі часи Майдану після виклику українського посла

Міністерство закордонних справ вважає виклик посла України до МЗС Білорусі і вручення йому ноти протесту у зв'язку з акціями біля білоруських диппредставництв надмірно емоційною реакцією.

Про це в пресслужбі МЗС України заявили "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"МЗС України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту МЗС Білорусі. Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною", - зазначили у відомстві.

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У МЗС зауважили, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує.

Окрім того, правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників.

У цьому контексті у МЗС акцентували, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону", - зауважили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що в період Революції гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного українським народом європейського курсу.

Нагадаємо, 26 листопада Білорусь звинуватила Україну у бездіяльності щодо протиправних дій "радикальних елементів" під час акцій протесту біля білоруського посольства у Києві, до МЗС викликали українського посла.