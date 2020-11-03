Кокаїн, вовки і рабство: за що ще голосують американці у день виборів

У США в день президентських виборів американці обирають не тільки главу країни і членів Конгресу, але й висловлюються щодо різних законів та ініціатив, висунутих на рівні штату або на місцевому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зокрема, виборцям штату Орегон пропонують вирішити, чи слід декриміналізувати зберігання невеликих кількостей важких наркотиків для особистого вживання, включаючи героїн і кокаїн.

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Виборці в декількох штатах розглянуть пропозиції щодо легалізації марихуани як для рекреаційних, так і для медичних цілей.

Також розглядаються права на аборт. У Колорадо пропонують заборонити аборти після 22 тижнів вагітності, за винятком випадків, коли це необхідно для порятунку життя вагітної жінки.

Виборців Колорадо також просять схвалити або відхилити відновлення популяції сірих вовків.

Виборців в Небрасці і Юті просять проголосувати за заходи щодо вилучення формулювань в конституціях їх штатів, в яких рабство згадується як потенційне покарання за злочин.

Виборців штату Юта також просять вирішити, чи слід видалити з конституції посилання на гендерні аспекти. Зокрема, замінити усі згадки "він" чи "його" на "особа".

Нагадаємо, 3 листопада у США проходять вибори президента. На них вже проголосували рекордні понад 100 млн виборців.

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.