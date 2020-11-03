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Апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з нацгвардійця Віталія Марківа

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Зеленський привітав виправдання Марківа судом Італії

Вівторок, 3 листопада 2020, 21:40

Президент Володимир Зеленський вважає виправдальний вирок апеляційного суду в Мілані щодо нацгвардійця Марківа "перемогою справедливості". 

Про це президент написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії", - заявив глава держави. 

Він подякував усій команді, яка працювала заради цієї перемоги.

Нагадаємо, 3 листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з бійця Національної гвардії України Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

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Італія Зеленський
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