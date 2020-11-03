Зеленский приветствовал оправдание Маркива судом Италии

Президент Владимир Зеленский считает оправдательный приговор апелляционного суда в Милане в отношении нацгвардейца Маркива "победой справедливости".

Об этом президент написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение - это победа справедливости! Хештег #FreeMarkiv можно оставить для истории", - заявил глава государства.

Он поблагодарил всю команду, которая работала ради этой победы.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и освободил его из-под заключения.

Как известно, летом 2019 суд присяжных города Павия приговорил Маркива до 24 лет лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.

Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.

Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и Миронова.