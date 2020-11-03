Апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з нацгвардійця Віталія Марківа

Апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з бійця Національної гвардії України Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник глави МВС України Антон Геращенко.

"Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень. Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяці і 4 дні...Віталій Марків вільний і повертається в Україну!", - написав Геращенко.

Марків не був присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду через обмеження на пересування в столиці Ломбардії.

Раніше суд долучив до матеріалів справи Віталія Марків експертизу розмови нацгвардійця зі своїм співкамерником.

Обвинувачення стверджувало, що Марків нібито сказав "ми завалили репортера". Ця фраза була в тексті вироку і неодноразово тиражувалася італійськими медіа як доказ провини Марківа.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

Він має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.