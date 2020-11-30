Перші закордонні візити Санду будуть до Києва та Бухареста

Обраний президент Молдови Мая Санду здійснить перші свої закордонні візити до Києва та Бухареста.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона повідомила під час пресконференції 30 листопада.

Мая Санду оголосила, що перші її візити у ролі президента Молдови будуть до Києва та Бухареста.

"Точних дат візитів поки немає. Ймовірно, це буде у січні", - зазначила Мая Санду.

Інавгурація обраної президентки планується на 24 січня.

Мая Санду раніше повідомляла, що планує зустрічі з лідерами України та Румунії "у перші тижні після інавгурації", але тоді не уточнювала, що це будуть її перші закордонні візити.

Володимир Зеленський запросив обрану президентку Молдови до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після виборів.

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