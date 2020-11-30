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Перші закордонні візити Санду будуть до Києва та Бухареста

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:03

Обраний президент Молдови Мая Санду здійснить перші свої закордонні візити до Києва та Бухареста.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона повідомила під час пресконференції 30 листопада.

Мая Санду оголосила, що перші її візити у ролі президента Молдови будуть до Києва та Бухареста. 

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"Точних дат візитів поки немає. Ймовірно, це буде у січні", - зазначила Мая Санду. 

Інавгурація обраної президентки планується на 24 січня. 

Мая Санду раніше повідомляла, що планує зустрічі з лідерами України та Румунії "у перші тижні після інавгурації", але тоді не уточнювала, що це будуть її перші закордонні візити. 

Володимир Зеленський запросив обрану президентку Молдови до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після виборів. 

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