Зеленський у першій телефонній розмові з Санду запросив її до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Молдови Маєю Санду та запросив її з візитом до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це Володимир Зеленський заявив у своєму Twitter.

"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва", - написав він.

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів 🇺🇦 🇪🇺 🇲🇩. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Зазначимо, Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

Водночас Зеленський зустрічався із Маєю Санду у Києві, коли вона ще обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови. Під час зустрічі він запевнив, що Україна надаватиме підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі у Придністровському врегулюванні

Як вже повідомлялося, Мая Санду отримує впевнену перемогу на виборах президента Молдови, випереджуючи Ігоря Додона на 15%.

У команді Санду запевняють, що за її президентства позиція Молдови радикально зміниться.

Детальніше про це читайте у статті: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.