Первые зарубежные визиты Санду будут в Киев и Бухарест

Избранный президент Молдовы Мая Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в статусе главы государства в Киев и Бухарест.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сообщила во время пресс конференции 30 ноября.

Мая Санду объявила, что первые ее визиты в роли президента Молдовы будут в Киев и Бухарест.

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"Точных дат визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Мая Санду.

Инаугурация избранного президента планируется на 24 января.

Мая Санду ранее сообщала, что планирует встречи с лидерами Украины и Румынии "в первые недели после инаугурации", но тогда не уточняла, что это будут ее первые зарубежные визиты.

Владимир Зеленский пригласил избранного президента Молдовы в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после выборов.

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