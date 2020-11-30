В Італії Apple оштрафували на €10 млн за "оманливі" твердження у рекламі

Італійський регулятор оштрафував компанію Apple на 10 млн євро за "оманливу" інформацію для споживачів про характеристики iPhone.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Рішення регулятора стосується реклами, у якій стверджувалося, що певні моделі iPhone стійкі до впливу води "до 30 хвилин", навіть якщо знаходяться на глибині кілька метрів.

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Регулятор вважає рекламу оманливою через те, що при цьому не вказано, що це правда лише за дотримання специфічних умов - у чистій воді в лабораторії, тоді як у реальному житті ситуації можуть бути інакші.

Окрім того, регулятор вважає, що Apple недостатньо чітко вказала інформацію про обсяг гарантії - до неї не входять пошкодження внаслідок впливу рідин і технічна допомога у разі такого пошкодження телефона не передбачається.