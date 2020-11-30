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В Италии Apple оштрафовали на € 10 млн за "неправдивые" утверждения в рекламе

Понедельник, 30 ноября 2020, 18:14

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Apple на 10 млн евро за "неправдивую" информацию для потребителей о характеристиках iPhone.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Решение регулятора касается рекламы, в которой утверждалось, что определенные модели iPhone устойчивы к воздействию воды "до 30 минут", даже если находятся на глубине несколько метров.

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Регулятор считает рекламу обманчивой за того, что при этом не указано, что это правда только при соблюдении специфических условий - в чистой воде в лаборатории, тогда как в реальной жизни ситуации могут быть другие.

Кроме того, регулятор считает, что Apple недостаточно четко указала информацию об объеме гарантии - в нее не входят повреждения в результате воздействия жидкостей и техническая помощь в случае такого повреждения телефона не предвидится.

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