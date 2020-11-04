Уряду Франції забракло голосів для продовження надзвичайного стану до 16 лютого

Національні збори Франції підтримали продовження надзвичайного стану у сфері охорони з доров’я до 14 грудня, а не середини лютого, як хотів уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Святкування кінця року - це привілейований момент", і "все повинно бути зроблено, щоб дозволити французам зустрітися зі своїми сім'ями", незважаючи на епідемію коронавірусу, заявила депутатка республіканців Жозіан Корнелуп.

Інші політичні групи просили про перегляд положення щодо надзвичайного стану в грудні або січні, стверджуючи, що 16 лютого – надто віддалена дата.

В уряді ж вважають, що продовження виняткового режиму до середини лютого, тобто на три місяці, є " необхідним, адаптованим і пропорційним" ситуації в галузі охорони здоров'я.

Зрештою, депутати погодились продовжити надзвичайний стан до 14 грудня. Втім в уряду все ще є можливість повести свою пропозицію під час остаточного голосування в парламенті у п’ятницю.

Надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я дозволяє обмежити пересування або запровадити інші обмеження для населення.

Сенат, в якому домінує права опозиція, в минулу п'ятницю обмежив продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я датою 31 січня.