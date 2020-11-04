Правительству Франции не хватило голосов для продления чрезвычайного положения до 16 февраля

Национальное собрание Франции поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны с доровья до 14 декабря, а не середины февраля, как хотело правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Празднование конца года - это привилегированный момент", и "все должно быть сделано, чтобы позволить французам встретиться со своими семьями", несмотря на эпидемию коронавирус, заявила депутат республиканцев Жозиан Корнелуп.

Другие политические группы просили о пересмотре положения о чрезвычайном положении в декабре или январе, утверждая, что 16 февраля – слишком отдаленная дата.

В правительстве же считают, что продление исключительного режима до середины февраля, то есть на три месяца, является "необходимым, адаптированным и пропорциональным" ситуации в области здравоохранения.

В конце концов, депутаты согласились продлить чрезвычайное положение до 14 декабря. Впрочем у правительства все еще есть возможность повести свое предложение во время окончательного голосования в парламенте в пятницу.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволяет ограничить передвижение или ввести другие ограничения для населения.

Сенат, в котором доминирует правая оппозиция, в минувшую пятницу ограничил продление чрезвычайного положения в области здравоохранения датой 31 января.