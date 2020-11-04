Вибори до Конгресу у Північній Дакоті виграв кандидат, який місяць тому помер від коронавірусу

Кандидат-республіканець з Північної Дакоти виграв боротьбу за місце в Палаті представників Конгресу США через місяць після того, як помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Досвідчений державний службовець Девід Андал помер 5 жовтня, але не було жодної можливості видалити його ім'я з бюлетеня для голосування на виборах у вівторок.

55-річний чоловік був госпіталізований після того, як заразився COVID-19 під час своєї передвиборної кампанії в окрузі Бісмарк.

Округ обирає двох представників, Девід Андал набрав майже 36% голосів, перемігши разом з іншим кандидатом в Палату представників Дейвом Нерінгом.

У Північній Дакоті за останній місяць спостерігався різкий сплеск захворюваності - зараз вона лідирує в країні за кількістю нових випадків захворювання на 100 000 осіб.

Слід зазначити, що в Демократичній партії вважали, що безсистемне поводження Білого дому з пандемією коронавірусу зашкодить шансам республіканців на виборах, однак прогнозована "Блакитна хвиля" так і не матеріалізувалася.

Демократи зберігають контроль над Палатою представників, але їхні плани з нарощення більшості не справджуються.

Нагадаємо, мешканці румунського міста Девеселу на місцевих виборах повторно переобрали на посаду свого мера, попри те, що за 10 днів до голосування він помер від коронавірусу.