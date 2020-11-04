США: демократи зберігають контроль над Палатою представників, боротьба за Сенат триває

Демократи за підсумками загальних виборів у США зберігають контроль над Палатою представників Конгресу, водночас співвідношення сил у Сенаті лишається незрозумілим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post i Reuters.

"Сьогодні ввечері демократи Палати представників готові ще більше зміцнити нашу більшість - найбільшу, найрізноманітнішу, найдинамічнішу, очолювана жінками більшість в історії", - сказала спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Але коли у вівторок почалося голосування, демократи в приватному порядку визнали, що справи у них йдуть не так добре, як вони сподівалися. Передбачалося, що демократи можуть наростити свою більшість на 3-15 місць, однак ці очікування поки не справдилися.

Водночас демократи зберігають тверду більшість в Палаті представників, де зараз у них 232 місця проти 197 у республіканців.

Разом з тим триває боротьба за Сенат, де зараз більшість у республіканців.

У Сенаті колишній губернатор-демократ Джон Хікенлупер перебрав місце від чинного республіканця Корі Гарднера.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і союзник Трампа Ліндсі Грем були переобрані.

У штаті Алабама кандидат від Республіканської партії Томмі Тюбервілл зайняв місце чинного сенатора-демократа Дуга Джонса.

Сенатори обираються на шестирічний термін, і кожні два роки третина їх місць переобирається.

Цього року йде боротьба за 35 місць зі 10. Щоб отримати контроль, партія потребує 51 сенатора.

У Сенаті республіканці вже мають більшість у 53 голоси - це означає, що демократи повинні отримати в цілому чотири місця для більшості.

Вибори в Конгрес проходять паралельно з перегонами за президентську посаду між Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Детальніше про особливості виборчої системи США читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа