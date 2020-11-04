Выборы в Конгресс в Северной Дакоте выиграл кандидат, месяц назад умерший от коронавируса

Кандидат-республиканец из Северной Дакоты выиграл борьбу за место в Палате представителей Конгресса США через месяц после того, как умер от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Опытный государственный служащий Дэвид Андал умер 5 октября, но не было никакой возможности удалить его имя из бюллетеня для голосования на выборах во вторник.

55-летний мужчина был госпитализирован после того, как заразился COVID-19 во время своей предвыборной кампании в округе Бисмарк.

Округ выбирает двух представителей, Дэвид Андал набрал почти 36% голосов, победив вместе с другим кандидатом в Палату представителей Дэйвом Неринга.

В Северной Дакоте за последний месяц наблюдался резкий всплеск заболеваемости - сейчас она лидирует в стране по количеству новых случаев заболевания 100 000 человек.

Следует отметить, что в Демократической партии считали, что бессистемное обращения Белого дома с пандемией коронавируса повредит шансам республиканцев на выборах, однако прогнозируемая "Голубая волна" так и не материализовалась.

Демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, но их планы по наращиванию большинстве не оправдываются.

Напомним, жители румынского города Девеселу на местных выборах повторно переизбрали на должность своего мэра, несмотря на то, что за 10 дней до голосования он умер от коронавируса.