ЄС звинуватив Туреччину у продовженні напруженості в Середземномор’ї

Європейський Союз звинуватив Туреччину у продовженні створення напруженої ситуації в Середземномор’ї через відновлення нею сейсморозвідувальних робіт.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

Відзначається, що останнє сповіщення Navtex і триваюче проведення Туреччиною сейсморозвідувальних робіт, які зачіпають морські зони Греції і Кіпру, викликають глибокий жаль - особливо з урахуванням триваючих конструктивних спроб на всіх рівнях створити простір для діалогу.

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"Це ще один спосіб дій, який, на жаль, продовжує створювати більше напруженості і недовіри в регіоні замість того, щоб сприяти довгостроковим рішенням", - йдеться у заяві.

У ЄС підкреслюють, що добросовісний діалог і утримання від односторонніх дій є ключовими елементами для досягнення стабільної і безпечної обстановки в Східному Середземномор'ї.

"Розбіжності потрібно обговорювати і розбирати за столом переговорів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 2 листопада Туреччина оголосила, що її судно сейсмологічної розвідки продовжить дослідження в акваторії Егейського моря, яку і Греція, і Туреччина вважають своєю. У Греції висловили обурення цим кроком.

Того ж дня МЗС Туреччини оприлюднило відповідь, у якій називає претензії Греції "необгрунтованими" та "максималістськими".

Нагадаємо, попри угоду саміту ЄС від 2 жовтня, яка була спрямоване на те, щоб переконати Анкару припинити розвідку природного газу в спірних водах, Туреччина в середині жовтня оголосила про відновлення досліджень. Франція та Німеччина закликали Туреччину припинити провокації.

29 жовтня голова Європейської ради Шарль Мішель після відеозустрічі лідерів ЄС заявив, що в Євросоюзі обурені провокаціями президента Туреччини, але заходів проти країни не планують обговорювати до саміту у грудні.

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