У ЄС засуджують провокації Ердогана, але не обговорюватимуть санкції принаймні до грудня

Лідери ЄС засуджують нещодавні провокації президента Туреччини, але принаймні до грудня заходи проти нього обговорювати не планують.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель після відеозустрічі лідерів ЄС 29 жовтня.

За його словами, лідери обурені провокаціями та риторикою Ердогана і вважають її неприпустимою, проте якісь заходи проти Туреччини не планують обговорювати до саміту у грудні.

Під час попередньої зустрічі на початку жовтня у ЄС вирішили готуватися до кращого та гіршого варіанту розвитку відносин з Туреччиною. "Поки що Туреччина не демонструє готовності рухатися за позитивним сценарієм. Ми повернемося до цього питання у грудні", - сказав Шарль Мішель.

Нагадаємо, минулого тижня Ердоган запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити психіку" через його ставлення до мусульманської меншини. Так він відреагував на заяву Макрона, що Франція не заборонятиме карикатури на пророка Мухаммеда та обіцянку рішучих заходів проти радикальних ісламістів в країні після останніх терактів.

Франція після цього відкликала посла в Анкарі для консультацій.

Наступними днями "олії у вогонь" підлила карикатура сатиричного журналу Charlie Hebdo на Ердогана. Президент Туреччини подав на редакцію в суд.

Крім того, Ердоган вирішив судитися з одним з нідерландських депутатів, який також поширив карикатуру з ним. За депутата вступився прем’єр Марк Рютте.

Ще перед цим стосунки Франції та всього ЄС із Туреччиною суттєво погіршилися через розвідку останньою газових родовищ у спірних водах Східного Середземномор’я, а також роль Туреччини у війні в Карабаху, де вона відкрито підтримує Азербайджан.

Греція та Кіпр ще з літа вимагають санкцій ЄС проти Анкари.