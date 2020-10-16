Франція та Німеччина закликали Туреччину припинити провокації у Середземномор’ї

Франція і Німеччина звинуватили Туреччину в четвер, 15 жовтня, у продовженні провокацій щодо країн Євросоюзу її діями в східному Середземномор'ї і закликали Анкару пояснити свої позиції в найближчі тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Незважаючи на угоду саміту ЄС від 2 жовтня, яка була спрямоване на те, щоб переконати Анкару припинити розвідку природного газу в спірних водах, Туреччина заявила в середу, що відновлює роботу свого дослідницького судна.

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Туреччина відвела судно минулого місяця, незадовго до саміту ЄС, на якому обговорювалися економічні санкції, тільки для того, щоб в понеділок передислокувати його.

ЄС заявив, що розгляне можливість введення санкцій щодо Туреччини на саміті в грудні.

"Нам ясно, що Туреччина постійно здійснює провокаційні дії, які неприпустимі", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції разом зі своїми німецьким і польським колегами.

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Він сказав, що м'яч перебуває на полі Анкари, але застеріг, що Європейський Союз готовий змінити баланс сил, якщо Туреччина не повернеться до діалогу.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що рішення Туреччини відправити судно назад в Середземне море "неприпустиме".

Відповідаючи на питання про можливість введення санкцій ЄС, він сказав, що блок прийме рішення про те, як реагувати, в найближчі тижні.

Тим часом у ЄС є кілька країн, які виступають проти турецьких санкцій. Серед них Угорщина, Італія і Іспанія.