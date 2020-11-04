ЕС обвинил Турцию в продолжении напряженности в Средиземноморье
Европейский Союз обвинил Турцию в продолжении создания напряженной ситуации в Средиземноморье из-за восстановления сейсморазведочных работ.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.
Отмечается, что последнее оповещения Navtex и продолжающееся проведение Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление - особенно с учетом продолжающихся конструктивных попыток на всех уровнях создать пространство для диалога.
"Это еще один способ действий, который, к сожалению, продолжает создавать больше напряженности и недоверия в регионе вместо того, чтобы способствовать долгосрочным решением", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркивают, что добросовестный диалог и воздержание от односторонних действий являются ключевыми элементами для достижения стабильной и безопасной обстановки в Восточном Средиземноморье.
"Разногласия нужно обсуждать и разбирать за столом переговоров", - говорится в заявлении.
Напомним, 2 ноября Турция объявила, что ее судно сейсмологической разведки продолжит исследования в акватории Эгейского моря, которую и Греция, и Турция считают своей. В Греции выразили возмущение этим шагом.
В тот же день МИД Турции обнародовал ответ, в котором называет претензии Греции "необоснованными" и "максималистскими".
29 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеовстречи лидеров ЕС заявил, что в Евросоюзе возмущены провокациями президента Турции, но мер против страны не планируют обсуждать до саммита в декабре.