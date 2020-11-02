Туреччина відновила дослідження у Східному Середземномор'ї, у Греції обурені

Туреччина оголосила, що її судно сейсмологічної розвідки продовжить дослідження в акваторії Егейського моря, яку і Греція, і Туреччина вважають своєю; у Греції висловили обурення цим кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Туреччина видала нове сповіщення Navtex про роботу її судна у період з 1 до 14 листопада.

МЗС Греції засудило цей крок і закликало негайно відкликати судно.

"Видавши новий незаконний Navtex на період з 1 до 14 листопада, у якому йдеться про зону у межах грецького континентального шельфу, Туреччина ще раз підтвердила, що продовжує ігнорувати фундаментальні принципи міжнародного законодавства... і діє всупереч закликам міжнародної спільноти, включно із висновками останнього саміту Євроради у жовтні", - зазначили в МЗС.

Того ж дня МЗС Туреччини оприлюднило відповідь, у якій називає претензії Греції "необгрунтованими" та "максималістськими".

"Туреччина продовжить свою діяльність у цьому районі у рамках своїх прав, що випливають із міжнародного законодавства. Туреччина готова співпрацювати з Грецією і вирішувати питання у рамках діалогу. Але ми безперечно продовжимо захищати легітимні права й інтереси Туреччини та (невизнаної - ЄП) Турецької Республіки Північного Кіпру", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, попри угоду саміту ЄС від 2 жовтня, яка була спрямоване на те, щоб переконати Анкару припинити розвідку природного газу в спірних водах, Туреччина в середині жовтня оголосила про відновлення досліджень. Франція та Німеччина закликали Туреччину припинити провокації.

29 жовтня голова Європейської ради Шарль Мішель після відеозустрічі лідерів ЄС заявив, що в Євросоюзі обурені провокаціями президента Туреччини, але заходів проти країни не планують обговорювати до саміту у грудні.

Читайте також: Війна за віру: що стоїть за "карикатурним конфліктом" між Туреччиною та ЄС.