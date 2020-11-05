Штаб Трампа через суд вимагає зупинити підрахунок голосів у ще двох штатах

Юристи кампанії Дональда Трампа вдалися до юридичних кроків, щоб перешкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену набрати 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Окрім позову, який оскаржує підрахунок голосів у Мічигані, штаб Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів також у Пенсільванії та Джорджії.

Кампанія вимагає доступу до місць підрахунку голосів у Мічигані та Пенсільванії, щоб вони могли підрахувати кожен бюлетень. Варто зазначити, що на дільницях вже є спостерігачі, які представляють обидві партії і займаються підрахунком..

За прогнозами CBS News, Байден виграв Мічиган, штат, який підтримав Трампа в 2016 році. У Пенсільванії та Джорджії ситуація ще невизначена.

Раніше штаб Трампа анонсував, що запросить про перерахунок голосів в іншому ключовому штаті Вісконсині, де Байден теж лідирує з невеликою перевагою.

Якщо Байден виграє у Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії, це практично гарантує його перемогу на виборах, свідчить прогноз "ЄвроПравди".

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента