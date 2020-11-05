Штаб Трампа через суд требует остановить подсчет голосов в еще двух штатах

Юристы кампании Дональда Трампа прибегли к юридическим шагам, чтобы помешать бывшему вицепрезиденту Джо Байдену набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Кроме иска, который обжалует подсчет голосов в Мичигане, штаб Трампа требует остановить подсчет голосов также в Пенсильвании и Джорджии.

Кампания требует доступа к местам подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, чтобы они могли подсчитать каждый бюллетень. Стоит отметить, что на участках уже есть наблюдатели, которые представляют обе партии и занимаются подсчетом.

По прогнозам CBS News, Байден выиграл Мичиган, штат, который поддержал Трампа в 2016 году. В Пенсильвании и Джорджии ситуация еще неопределенная.

Ранее штаб Трампа анонсировал, что запросит о пересчете голосов в другом ключевом штате, Висконсине, где Байден тоже лидирует с небольшим перевесом.

Если Байден выигрывает в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, это практически гарантирует его победу на выборах, свидетельствует прогноз "ЕвроПравды".

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента