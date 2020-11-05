МЗС пояснив ідею Кравчука про вибори на окупованому Донбасі: є низка умов

Українська влада дійсно пропонуватиме план, який включає проведення виборів на окупованій території, однак вони відбудуться лише за виконання чотирьох умов.

Про це заявив на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба визнав існування такого плану дій, зауваживши, що подібне планування є неуникним, якщо є бажання повернути окуповану територію під контроль держави. "Але дата 31 березня не має якогось символізму", - наголосив він.

Кулеба, втім, заявив, що є кілька умов, за яких проведення виборів буде можливим.

"Перша умова – це те, що вибори мають відбутися тільки після відновлення контролю за українсько-російським кордоном. Друге – те, що вони мають відбутися за конституцією України. Третє – те, що вони мають відбутися за стандартами ОБСЄ і четверте – вибори мають проходити під спостереженням БДІПЛ ОБСЄ. Наша позиція щодо цього є незмінною", - наголосив міністр.

Раніше голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що Україна запропонує в ТКГ план миру, щоб до 31 березня провести вибори в ОРДЛО.